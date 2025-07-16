小米8在那时是一款颇具竞争力的手机，其参数配置十分出色，能够为用户带来优质的体验。

在处理器配置上，小米8选用了高通骁龙845移动平台。这款芯片性能卓越，无论是处理日常的多任务操作，比如同时运行多个社交软件、浏览网页，还是运行大型游戏，诸如《王者荣耀》和《和平精英》等，都能轻松驾驭，画面流畅，几乎没有明显的卡顿现象。

小米8的屏幕尺寸为6.21英寸，采用的是AMOLED技术。其分辨率达到了2248×1080。这种屏幕色彩鲜明，对比度出色，能够展现丰富的色彩和深沉的黑色。即便在户外强烈的阳光下，屏幕依然清晰可见，使用户能够轻松查看所需信息。

小米8的拍照功能非常出色，其特色在于后置的双摄像头配置，分别是1200万像素的广角镜头和1200万像素的长焦镜头。这款手机具备光学防抖功能，支持2倍光学变焦，还搭载了AI智能拍照技术。无论是风景、人物还是夜景，都能轻松捕捉到高品质的影像，色彩还原度高，细节处理细腻。

在电池续航方面，小米8搭载了3400mAh的电池容量，并且配备了QC4+快速充电功能。尽管电池容量并不算特别高，但对于日常中等强度的使用需求，它依旧能够保证用户一整天的使用需求。