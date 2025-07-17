以下列举了几款索尼相机的常见型号。索尼相机品种丰富，涵盖了不同种类和级别，足以满足摄影爱好者和专业摄影师等不同消费者的需求。

索尼A7M4是一款具备全画幅尺寸的微单相机。它具备高像素与优质画面的特点。而且，它的视频拍摄能力同样十分出色。能够实现4K分辨率120帧的视频录制。在对焦性能上，它既准确又快速。无论是拍摄人像、风景还是其他多样的主题，都能轻松驾驭。无论是日常拍照还是商业摄影，都十分适用。因此，它成为了众多摄影师青睐的机型之一。

索尼ZV-E10主要针对Vlog拍摄进行了设计。机身设计轻盈，便于携带，而且操作简单。相机内置了多种适合Vlog拍摄的功能，比如背景虚化和美颜功能。对于喜欢在社交平台上分享生活片段的创作者来说，这款相机能帮助他们轻松录制出高质量的Vlog视频，而且价格也比较公道。





索尼RX100系列是便携式卡片相机的佼佼者，因其小巧的尺寸和出色的成像效果而广受好评。它既轻便又便于携带，能够轻松塞进口袋，便于随时捕捉生活中的精彩瞬间。无论是出行游玩还是日常使用，都非常合适。虽然其感光元件的面积并不算大，但成像质量依然相当出色。

索尼α6400是一款基于APS-C尺寸画幅设计的无反光镜相机。它的连拍速度非常快，实时对焦跟踪能力十分出色，非常适合用来捕捉快速变化的场景。在拍摄体育比赛、小动物等题材时，这款相机能展现出其卓越的表现能力。