vivo X9曾是市场上的热门手机。它在设计、摄影和性能上具备与众不同的特性，能够满足众多用户日常使用的各种需求。

vivo X9在外观上采用了金属机身设计，其尺寸为152.6毫米x74毫米x6.99毫米，重量为154克，握感十分舒适。机身配备了一块5.5英寸的Super AMOLED屏幕，分辨率高达1920x1080像素，显示效果既清晰又细腻。屏幕比例设计得相当标准，与大众的视觉习惯相吻合，无论是观看视频还是浏览网页，都能提供良好的视觉享受。





vivo手机拍照功能突出，特别是vivo X9，其前置摄像头由2000万像素主摄和800万像素副摄组成，后者用于捕捉景深，自拍时能够达到背景模糊的视觉效果，成像效果优秀，非常适合爱自拍的用户。而背面的1600万像素摄像头，光圈为f/2.0，在充足的光照条件下，能够拍摄出色彩鲜明、细节丰富的照片。

该设备配备高通骁龙625处理器，并拥有4GB的运行内存，确保了各类常用软件和主流游戏的顺畅运行。手机内置3050mAh容量的电池，并采用了双引擎闪充技术。充电速度快，能有效缩短等待时间，既满足日常使用，也能应对突发情况。