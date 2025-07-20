苹果手机最新款报价及图片

新出的苹果手机备受关注，其价格不尽相同，且外观设计别具一格。了解准确的价格详情和清晰的图片展示，能帮助大家作出更明智的购买决定。

目前市面上苹果公司最新发布的手机型号为iPhone 15系列，该系列涵盖了iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max四个不同的版本。官方公布的售价信息表明，iPhone 15基础款128GB配置的售价是5999元，至于iPhone 15 Plus的128GB版本，其价格则是6999元。至于定位更为高端的iPhone 15 Pro 128GB型号，它的售价是7999元；而iPhone 15 Pro Max 256GB型号的起始售价则高达9999元。然而，在具体购买过程中，不同销售渠道的优惠幅度各异，导致价格出现一定幅度的变动。





这一系列的产品在设计上沿袭了经典的直角边框风格。iPhone 15和15 Plus采用了铝金属打造边框，线条流畅，质感细腻，用户可以选择多种色彩，比如粉色、黄色、蓝色、绿色和黑色。至于iPhone 15 Pro和15 Pro Max，它们则采用了更轻便且坚固的钛合金边框，后置摄像头以独特的方形模块形式呈现。

该设备在配置上尤为突出，搭载了最新款的处理器，使得性能得到了大幅提升；无论是处理日常任务，还是运行大型游戏，都能展现出优异的表现。