诺基亚n98当年多少钱

诺基亚N98实际上并未真正推向市场，然而，根据市场广泛的推测和当时诺基亚手机的定价策略，我们大概能够估计出它当年的可能售价。在功能手机时代，诺基亚作为行业领导者，其高端产品定价通常会反映出品牌的附加值和先进的技术水平。

大约在2008至2009年间，诺基亚的顶尖手机，比如N97，其价格大约在5000到6000元人民币之间。假如N98面市，作为N系列的更新换代产品，其配置和性能预计将更上一层楼。考虑到技术研发的成本以及成本的分摊，N98的价格很可能高于N97。

当时智能手机的市场定位和消费者接受度有限，若N98拥有当时较为先进的操作系统、高像素摄像头以及大容量存储等配置，其价格或许会定在6000至7000元之间。毕竟，诺基亚在制定价格时需考虑高端市场的需求以及竞争状况，以便与其它品牌的高端机型展开竞争。

这自然只是个猜测，因为N98尚未正式进入市场。实际售价可能会受到众多因素的影响，例如上市的具体时间、市场的供需状况、以及竞争对手的定价策略等。若N98真的上市了，你认为它会被定价为多少？欢迎在评论区分享你的观点。