荣耀8青春版手机性价比极高，设计风格精致。其在设计、性能、拍照功能以及系统使用体验等多个维度都表现得相当出色，特别适合那些既追求时尚潮流，又看重实用性的年轻消费者。

荣耀8青春版在设计上，选用了双面2.5D玻璃来打造外观，同时中框采用了金属材质，握在手中感觉舒适，外观看起来也很精致。机身玻璃经过特殊工艺的加工，显现出耀眼的光泽，不管从哪个角度观察，都能凸显其独特的美感。正面搭载了一块5.2英寸的屏幕，屏幕占比较高，观看体验相当出色。手机提供了丰富的色彩选项，用户可以根据个人喜好挑选，这样的设计满足了不同用户对个性化的追求。

荣耀8青春版搭载了麒麟655处理器，同时拥有3GB或4GB的运行内存，这样的配置确保了它能流畅运行各种热门应用和游戏。手机内置的EMUI系统经过精心优化，操作简单，响应迅速。此外，该手机支持全网通，能够适应各种网络环境，满足用户不同的使用需求。

荣耀8青春版在拍照方面有着不错的表现，它的后置摄像头拥有1200万像素的高清分辨率，还配备了PDAF相位对焦技术，这使得拍照既快又清晰。前置摄像头同样出色，配备了智能美颜功能，能够拍出自然美丽的自拍。无论是风景、人物还是夜景，这款手机都能轻松驾驭。

在系统体验上，荣耀8青春版搭载了基于Android系统的EMUI定制版本，这个系统融合了众多实用功能和多样化的个性化选项。