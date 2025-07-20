诺基亚滑盖手机型号大全

诺基亚生产的翻盖式手机在业界享有很高的声誉，款式众多，每一款都具备鲜明的个性。在这里，我们将向大家介绍几款广受欢迎的诺基亚翻盖手机型号。

诺基亚6500 slide这款手机，其外壳采用了不锈钢材质，既时尚又质感十足。屏幕显示效果非常清晰，拍照功能在同类型产品中表现相当不错，最高可支持320万像素的拍摄。另外，手机内置了多种娱乐功能，例如音乐播放器等，能够满足用户日常的娱乐需求。而且，它的电池续航表现相当稳定，确保了用户能够享受到较长的使用时间。

诺基亚N86 8MP是一款广受欢迎的滑盖手机。该手机配备了800万像素的高清摄像头，能够拍出清晰的照片和视频。手机采用Symbian操作系统，使用起来感觉流畅。当时的硬件配置相当不错，多媒体功能多样，支持多种文件格式的播放。而且，它的外观设计简洁大方，深受众多消费者的喜爱。





诺基亚X3同样是一款值得关注的多功能滑盖手机。它以音乐功能为特色，音质出众，能够为用户带来高品位的音乐体验。价格适中，符合大多数人的消费能力。机身设计小巧且轻便，便于随身携带。虽然在性能上不是最顶尖的，但足以满足日常通讯和娱乐的需求。

诺基亚C6-00，设计感十足，其侧滑全键盘既独特又便于操作。此外，该机具备良好的社交功能，使得用户可以轻松与亲友保持联系。在运行速度上，表现同样出色。