iphone5上市价格多少

iPhone 5的售价自上市以来，便成为了众多苹果爱好者关注的焦点。这款手机在不同型号和销售途径上的价格不尽相同，这种差异既与产品自身的配置有关，也受到市场供需状况等多种因素的影响。

当时，iPhone 5推出了16GB、32GB和64GB三个容量版本。在美国，16GB版本的无锁版售价为649美元，32GB版本为749美元，而64GB版本的价格则是849美元。对于选择签约的用户，价格会更为优惠，分别是199美元、299美元和399美元。

在中国，iPhone 5刚一推出，售价就相对不菲。16GB型号的起售价约为5288元，32GB型号则在6088元左右，而64GB型号的价格更是高达6888元。这种情况主要是由于苹果产品当时在国内市场非常受欢迎，需求量很大，而且还要考虑到进口关税等其他因素，使得价格自然就上去了。

随着时间的流逝，iPhone 5在市场上销售了一段时间，其价格开始慢慢降低。众多电商平台以及实体店经销商纷纷推出降价销售活动，使得价格相较于上市初期有了显著的下调。在二手市场，iPhone 5的价格更是变得相当亲民，仅需几百元就能入手。大家对于当时iPhone 5的这个价格是否觉得偏高？欢迎在评论区分享你们的观点。