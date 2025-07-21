华为畅享10plus参数

华为畅享10 Plus是一款性价比出色的手机，它在多个方面都有不错的表现。这款手机完全能够满足日常使用、摄影以及娱乐等多种需求，下面，我就要为大家逐一详述它的各项技术指标。

华为畅享10 Plus在外观设计上颇具特色，配备了6.59英寸的珍珠全面屏，大幅拓宽了用户的视野。屏幕占比高达91%，边框极窄，使得整体观感更为大气。手机背部采用3D炫光玻璃材质，既时尚又握感舒适。另外，背部摄像头的排列设计巧妙，辨识度相当高。

这款设备在性能上表现优异，搭载了麒麟710F处理器，并运用了GPU Turbo 3.0技术。无论是畅玩热门游戏，还是日常使用各类应用，都能保证运行流畅。而且，它提供了4GB或6GB的运行内存，以及128GB的机身存储。更重要的是，它支持最高512GB的存储卡扩展，充分满足了用户对存储空间的需求。

华为畅享10 Plus在拍照方面，配备了4800万像素的主摄像头，800万像素的超广角镜头，还有200万像素的微距镜头。这三者共同构成了其拍照系统。4800万像素的主摄像头能捕捉到清晰细腻的画面；800万像素的超广角镜头则让拍摄视野更加宽广；而200万像素的微距镜头则让用户能够捕捉到微观世界的细节之美。至于前置1600万像素的摄像头，自拍效果同样令人满意。

在续航能力上，这款设备配备了4000mAh的电池，并且支持10W的充电技术。