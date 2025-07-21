我无法直接为你制作图片，然而，我可以着手撰写一篇关于诺基亚E61i的详细文章。

诺基亚E61i是一款特色鲜明的商务手机。其功能丰富，设计独特，即便在今天看来，仍具有一定的参考意义。此外，它还承载了功能手机向智能手机过渡的历史时刻。

这款手机的造型偏向于商务风格。它的全键盘设计既实用又合理，按键布局得当，使用起来手感舒适。屏幕尺寸达到了2.4英寸，在当时属于中等偏大，显示效果相当清晰。机身尺寸略大，但握在手中却给人一种扎实的质感，不会显得轻飘。此外，金属边框的设计使得手机整体更加耐用，并增添了商务气息。





在性能上，这款设备采用了塞班系统，能够顺畅运行诸如邮件收发、文档编辑等商务应用。处理器速度在当时足以应对日常办公需求，但与现今的智能手机相比，速度略显不足。此外，它还具备蓝牙、WIFI等功能，便于文件传输和上网，这在当时算得上是较为先进的配置。

拍照并不是它的强项。摄像头分辨率不够高，所拍照片清晰度一般，色彩表现也不够准确，照片显得有些模糊。不过，这款手机主要是面向商务用途，拍照并非它的核心功能。此外，它的电池续航能力尚可，满电状态下正常使用大约可以维持两天左右。