苹果15在官方网站上的售价引起了消费者的广泛关注。这个价格不仅仅由具体型号的配置所决定，同时，它还受到市场供需状况和苹果公司定价策略的双重作用。不同版本的苹果15设定了各自的价格区间，以便满足不同消费者的预算和购买意愿。

官网显示，苹果15的基础版售价从799美元开始，这个价格和上一代的基础款相差无几。然而，它在配置方面有所增强，比如处理器的性能更加卓越，摄像头的成像质量也有所提升。对于既注重性价比又想体验苹果最新产品的消费者来说，这款基础版无疑是一个不错的选择。然而，受到汇率和关税等因素的作用，这个价格在不同国家和地区可能会出现差异。

苹果15 Pro在官网上售价起于999美元。该型号在材料、性能和功能上都有明显提升，采用了更高级别的材质，还配备了专业的摄影功能，非常适合摄影发烧友和专业人士。它的价格不菲，这也反映了它高端的市场定位和卓越的性能表现。

官网上的苹果15 Pro Max售价起于1199美元，它是15系列中的顶尖型号。这款手机拥有更大的屏幕、更强大的处理器和更为先进的技术，为用户带来了极致的体验。对于那些追求手机高性能和丰富功能的消费者，且预算充足，Pro Max版无疑是个不错的选择。

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