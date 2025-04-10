新手重装系统win7按f几

电脑用户普遍会重装Windows 7系统，尤其是新手们。他们在重装过程中最常碰到的问题是不清楚该按哪个F键才能进入BIOS或启动菜单。本文将详细讲解不同品牌电脑进入重装界面的具体按键步骤。

1. 常见品牌电脑的启动按键

联想（Lenovo）：F12或Fn+F12

华硕（ASUS）：F8或ESC

戴尔（Dell）：F12

惠普（HP）：F9或ESC

宏碁（Acer）：F12

神舟（Hasee）：F7

三星（Samsung）：F12或ESC

2. 操作步骤

(1) 将系统安装盘或U盘插入电脑

(2) 重启电脑

(3) 在开机自检画面出现时，立即连续按下对应的F键





(4) 进入启动菜单后，选择安装介质（光盘或U盘）

3. 注意事项

按键时机十分关键，必须在开机自检画面显现后立刻动手，若是动作太早或太晚，都可能导致错失良机。

部分笔记本可能需要同时按下Fn键

如果第一次没成功，可以多试几次

某些主板可能需要先在BIOS中设置启动顺序

4. 特殊情况处理

如果按上述方法无法进入启动菜单，可以尝试：

进入BIOS设置界面，一般需要按Del或F2键。进入后，找到启动选项，然后对启动顺序进行调整。

检查安装介质是否制作正确

确认电脑是否支持从U盘启动

请注意，不同电脑的牌子与款式可能存在差异。若先前介绍的方法均无效，您可查阅电脑的指导手册，亦或联系厂商的客户服务，以获取正确的按键操作指引。