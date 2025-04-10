新手如何重装电脑系统

1. 准备工作

备份重要数据：将文档、照片等重要文件拷贝到移动硬盘或U盘

安装系统前需准备：必须下载官方发布的系统镜像文件，这些文件可以在Windows官方网页或MSDN网站上找到。

制作启动U盘，需要用到Rufus等工具，将ISO镜像文件拷贝至一个容量不低于8GB的U盘里。

记录产品密钥：Windows系统需提前记下激活密钥

2. BIOS设置

开机时连续按Del/F2进入BIOS

找到Boot选项，将U盘设为第一启动项

保存设置并退出（通常按F10）

3. 安装过程

插入启动U盘重启电脑

选择语言和键盘布局

点击"现在安装"

输入产品密钥（可选跳过）

选择"自定义安装"

删除原有分区（注意会清除所有数据）

新建分区并格式化

选择主分区开始安装

4. 安装后设置

设置用户名和密码





选择隐私设置（建议关闭不必要选项）

等待系统完成初始配置

安装必要驱动程序（可使用驱动精灵等工具）

5. 基础优化

更新Windows到最新版本

安装杀毒软件（如Windows Defender）

设置系统还原点

安装常用软件（浏览器、办公软件等）

注意事项：

1. 确保电脑连接电源，避免安装中途断电

2. 安装过程可能需要30分钟到2小时

3. 遇到问题可尝试重新启动安装程序

4. 建议首次安装选择默认设置