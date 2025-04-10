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1. 产品展示区

展示联想品牌下的所有产品线，涵盖ThinkPad、Yoga、Legion等众多系列的笔记本。

IdeaPad、小新等消费级产品线

工作站、服务器等商用产品

智能设备如平板电脑、智能显示器等

2. 购买渠道

官方商城入口

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授权经销商信息

企业采购通道

3. 服务支持

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保修查询服务

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4. 企业解决方案

数据中心解决方案

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