win7镜像文件gho

GHO文件是Windows 7系统备份中常见的一种格式，主要由Ghost软件创建。这种文件在系统备份、恢复和部署等环节有着广泛的应用。下面将介绍一些关于GHO文件的重要信息和操作步骤。

1. GHO文件特点

完整备份整个系统分区

采用压缩存储节省空间

保留系统注册表和所有设置

支持增量备份

2. 获取GHO文件的合法途径

从正版Win7安装盘制作

使用Ghost备份已有系统

从可信的技术论坛下载（需注意版权问题）

3. 主要用途

(1) 系统备份：将正常运行的Win7系统制作成GHO镜像

(2) 系统还原：当系统出现问题时快速恢复

(3) 批量部署：在多台相同配置电脑上安装系统

4. 使用工具

Ghost 11.5（经典版本）

OneKey Ghost（简体中文版）

Ghost Explorer（可浏览/编辑GHO文件内容）

5. 制作GHO镜像步骤

① 准备8GB以上U盘或移动硬盘

② 启动Ghost工具





请点选“Local”选项，随后挑选“Partition”功能，最后点击“转为镜像”。

④ 选择源分区和保存位置

⑤ 设置压缩级别（建议选High）

6. 还原系统步骤

① 进入Ghost启动环境

③ 定位GHO文件

④ 选择目标分区

⑤ 确认恢复操作

注意事项：

操作前务必备份重要数据

确保GHO文件完整性

目标分区容量应大于备份时源分区使用量

不同硬件环境恢复可能导致驱动问题

Q: 恢复后无法启动？

A: 使用PE工具修复引导记录

Q: 文件损坏怎么办？

A: 尝试Ghost的CRC校验功能

Q: 如何减小GHO文件体积？

A: 恢复前使用磁盘清理工具

安全提示：

请尽量使用您自己制作的GHO文件，因为那些来源不明的镜像文件可能藏有恶意软件。