微软开发的Windows预装环境，通常称作PE系统，是一款简洁的操作系统。它主要服务于系统维护、故障检测和资料恢复等任务。本文将详细阐述下载PE系统的步骤，同时列出使用时需要注意的几个重要事项。

一、PE系统的常见用途

1. 系统崩溃时的数据抢救

2. 硬盘分区与格式化

3. 系统备份与还原

4. 密码重置

5. 病毒查杀

二、官方PE系统下载渠道

1. 微软官方下载（需Windows ADK工具包）：

下载Windows ADK安装程序

选择"部署工具"和"Windows PE"组件

通过命令行工具copype.cmd创建PE镜像

2. 第三方维护版PE下载（推荐知名项目）：

微PE工具箱（WePE）

老毛桃PE

大白菜PE

三、下载注意事项





1. 验证文件完整性：下载后务必检查SHA1/MD5值

2. 选择合适版本：32位或64位需匹配目标电脑

3. 警惕捆绑软件：部分PE系统可能包含推广软件

四、PE系统制作步骤

1. 准备一个8GB以上的U盘

2. 使用Rufus或UltraISO工具写入PE镜像

3. 设置BIOS从U盘启动

五、使用建议

1. 重要数据操作前先备份

2. 网络版PE需注意驱动兼容性

3. 定期更新PE工具包版本

Q：PE系统会修改我的硬盘数据吗？

A：正常使用不会，但误操作可能导致数据丢失。

Q：为什么我的电脑无法启动PE？

可能是操作启动的方式有误，比如UEFI和Legacy模式不匹配，又或者是U盘在写入数据时出现了问题。

安全提醒：请务必通过正规渠道获取PE系统，不要使用来源不明的版本，以免遭遇安全威胁。