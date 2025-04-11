电脑黑屏按了f8之后按什么键

电脑遇到黑屏故障时，我们一般需要按F8键来激活Windows的高级启动菜单。按下F8键，屏幕上会展示一系列快捷键，每个快捷键都对应着不同的操作。

1. 安全模式相关选项：

按数字键4或F4：进入安全模式（最基本的功能）

按数字键5或F5：进入带网络连接的安全模式

按数字键6或F6：进入带命令提示符的安全模式

2. 系统修复选项：

请按Enter键，选择“修复系统”这一功能。此选项适用于Windows 7及以下版本。

按R键：进入系统恢复控制台（某些旧系统）

3. 其他重要选项：

按数字键1或F1：进入"启用低分辨率视频"模式

按数字键3或F3：启用"启用引导日志"功能





按数字键7或F7：禁用驱动程序签名强制

4. 退出选项：

按Esc键：退出高级启动选项菜单并正常启动

注意事项：

Windows 7、8、10以及11等不同版本的系统，它们自带的F8快捷菜单存在细微的差异。

在Windows 10或11系统中，若想启用F8快捷菜单，可能得反复尝试。

若F8键失灵，启动电脑时请持续按住Shift键，然后点击屏幕进行重启操作。

4. 某些品牌电脑可能需要按Fn+F8组合键

如果以上方法都无法解决问题，建议：

1. 检查硬件连接（显示器、显卡等）

2. 尝试使用系统恢复盘