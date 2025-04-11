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Science Technology
微软公司的中国官方网站，网址为/zh-cn，是公司在中国设立的主要信息发布渠道。这里汇集了丰富的产品资讯、技术支持以及数字化服务方案。作为国际知名的科技公司，微软借助这一平台，向中国市场推出了定制化的服务。
一、核心产品与服务
Windows操作系统：可下载最新版Windows系统、进行激活并获取技术支持。
2. 办公软件套装：内含Word、Excel、PowerPoint等提升工作效率的应用程序。
Azure云服务，这是一款企业级别的云计算平台，它能够提供人工智能、大数据等多种解决方案的支持。
4. Surface系列硬件产品：官方提供销售Surface平板及其相关配件。
5. Xbox游戏：游戏主机及相关服务信息
二、特色服务功能
1. 在线商店：正版软件购买及订阅服务
2. 技术文档：完整的中文技术文档库
3. 开发者中心：提供SDK、API等开发资源
4. 教育专区：面向学校的优惠方案
5. 企业解决方案：数字化转型咨询服务
三、本地化支持
1. 24/7中文客服
2. 本地支付方式支持
3. 符合中国法规的数据中心
4. 定期线下活动信息
5. 政府及企业定制服务
四、资源下载中心
1. 驱动程序下载
2. 安全补丁更新
3. 试用版软件
4. 开发工具包
5. 产品使用教程
微软中国的官方网站不断提供最新产品的信息，用户可以在此网站下载正版软件，加入开发者项目，或是查看微软在中国的新投资和合作进展。该网站采用了自适应布局，确保能在各种设备上顺畅访问。
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