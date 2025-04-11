微软公司的中国官方网站，网址为/zh-cn，是公司在中国设立的主要信息发布渠道。这里汇集了丰富的产品资讯、技术支持以及数字化服务方案。作为国际知名的科技公司，微软借助这一平台，向中国市场推出了定制化的服务。

一、核心产品与服务

Windows操作系统：可下载最新版Windows系统、进行激活并获取技术支持。

2. 办公软件套装：内含Word、Excel、PowerPoint等提升工作效率的应用程序。

Azure云服务，这是一款企业级别的云计算平台，它能够提供人工智能、大数据等多种解决方案的支持。

4. Surface系列硬件产品：官方提供销售Surface平板及其相关配件。

5. Xbox游戏：游戏主机及相关服务信息

二、特色服务功能

1. 在线商店：正版软件购买及订阅服务

2. 技术文档：完整的中文技术文档库

3. 开发者中心：提供SDK、API等开发资源

4. 教育专区：面向学校的优惠方案

5. 企业解决方案：数字化转型咨询服务

三、本地化支持

1. 24/7中文客服

2. 本地支付方式支持

3. 符合中国法规的数据中心

4. 定期线下活动信息

5. 政府及企业定制服务

四、资源下载中心

1. 驱动程序下载

2. 安全补丁更新

3. 试用版软件

4. 开发工具包

5. 产品使用教程

微软中国的官方网站不断提供最新产品的信息，用户可以在此网站下载正版软件，加入开发者项目，或是查看微软在中国的新投资和合作进展。该网站采用了自适应布局，确保能在各种设备上顺畅访问。