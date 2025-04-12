为什么老师说尽量别用wps

1. 兼容性问题

WPS与微软Office的文档格式无法相互兼容，特别是在进行复杂排版、公式编辑或宏操作时。教师们常常遇到学生用WPS制作的文档在Office中呈现混乱的情况，这直接影响了作业批改的效率。

2. 功能局限性

WPS在教育领域对一些常用的高级功能支持不够完善，诸如LaTeX公式编辑、参考文献的整理以及VBA编程等。理工科论文中，特殊符号和化学方程式等可能会遇到显示错误的问题。

3. 云同步风险

WPS软件默认开启了云存储功能，这可能会让包含学生隐私信息的文件不小心被上传。以前，一些学校已经发出过通知，提到由于WPS的自动同步特性，学生成绩单泄露的情况已经发生。

4. 广告干扰

WPS免费版中会弹出广告和推广内容。在上课期间，使用投影时可能会突然出现游戏广告，这会影响到教学环境的严肃性。部分广告的关闭按钮不够显眼，不小心触碰可能会导致误装其他软件。

5. 格式变异隐患





在使用WPS打开同一份文档时，不同设备或版本上可能会出现字体被更改、排版出现偏差等情况。根据一项针对高校的调研结果显示，使用WPS编写的毕业论文在打印过程中出现错误的比例，比采用Office软件的要高出37%。

6. 协作障碍

许多学校的网络协作平台，比如Teams和Google Classroom，对WPS文档的支持不够好，这常常使得学生们在提交小组作业时不得不额外进行格式调整。

7. 版权风险提示

有些学校已经购入了正版Office的校园版授权，然而WPS个人版的用户协议中包含了对商业使用的限制条款，这或许会引起关于版权方面的纠纷。

8. 长期学习成本

职场中，Office办公软件依旧主导着。若学生过早选用WPS，等踏入职场，或许得重新掌握正规办公软件，这样就得额外支付培训开销。