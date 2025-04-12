雨林木风系统是一款基于Linux的操作系统，专为国内用户量身打造。它以轻便、安全著称，特别适合老旧电脑或对隐私保护有高要求的用户使用。

1. 系统特点

设计简洁：文件安装量不足1GB，对电脑配置要求不高，即便在十年前的旧电脑上也能流畅运行。

内置国产软件：预装WPS办公套件、迅雷下载等常用软件

界面简洁：采用类Windows的UI设计，降低用户学习成本

安全防护：无后台进程，不收集用户数据，自带防火墙功能

2. 主要优势

完全免费使用，无任何功能限制

系统资源占用少，4GB内存即可流畅运行

支持大多数Windows平台的.exe程序运行

定期更新维护，修复安全漏洞

3. 不足之处





软件生态有限，部分专业软件缺乏Linux版本

游戏兼容性较差，大型游戏支持有限

驱动程序支持不如Windows全面

4. 适用场景

老旧电脑焕发新生

日常办公使用（文档处理、网页浏览等）

对系统安全性要求较高的环境

作为备用系统或学习Linux的过渡选择

5. 安装建议

安装前，请先用虚拟机进行测试。要确保常用软件能够顺畅运行。安装时，系统会提供详细的引导步骤。此外，它还支持与Windows系统同时安装。

总体而言，雨林木风系统在众多国产Linux发行版中表现不俗。它特别迎合了那些偏爱简洁与安全的普通用户。然而，对于热衷于大型游戏或是从事专业设计的用户，可能还需继续依赖Windows系统。