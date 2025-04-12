cmd永久激活win7旗舰版

在Windows 7旗舰版操作系统中，激活过程至关重要。若系统未激活，将面临众多功能限制。利用CMD命令，我们可以完成Win7旗舰版的永久激活。下面将详细阐述具体的操作流程。

步骤一：以管理员身份运行CMD

在桌面上搜寻“计算机”的图标，用鼠标右键点击该图标，随后在出现的选项菜单里挑选“管理”这一项。进入“计算机管理”界面后，浏览至“系统工具”部分，接着点击展开“任务计划程序”。在“任务计划程序库”里搜寻“Microsoft”文件夹并打开它，然后找到并打开“Windows”文件夹，继续在“RAC”文件夹内操作，右击“RACTask”，选择“属性”选项。进入“属性”界面后，切换到“条件”标签页，取消勾选“仅在电脑接入交流电源时启动任务”的选项，最后点击“确定”完成操作。

返回桌面，在“开始”菜单里查找“cmd”，然后对搜索出来的“cmd.exe”进行右键点击，选择以管理员权限执行。若系统出现“用户账户控制”的提示，点击“是”以确认允许CMD以管理员权限启动。

步骤二：输入命令

打开CMD窗口并以管理员身份操作，随后输入一系列启动系统的指令。首先，输入“slmgr.vbs /upk”并按回车，该指令旨在移除系统内已安装的产品密钥。若系统显示“成功卸载了产品密钥”，则表示当前步骤已完成。





输入“slmgr /ipk”，接着输入你获得的Win7旗舰版有效密钥，记得中间要留个空格。之后，按回车键，新的产品密钥就能安装成功。若看到“成功安装了产品密钥”的提示，那就表示这一步已经做好了。

请继续输入命令“slmgr /skms ”，该命令用于设定KMS服务器的地址。然后按回车键，若屏幕显示“成功设置密钥管理服务计算机名称”，即表示操作已顺利完成。

接着输入“slmgr /ato”，这个指令是用来激活Windows操作系统的。按下回车后，系统会尝试连接网络进行激活。若激活顺利，系统会显示“产品激活成功”的提示信息。

步骤三：验证激活状态

执行完前面的指令后，我们要检查系统是否已顺利激活。首先，按住“Win”键和“R”键同时操作，打开“运行”窗口。接着，在窗口中输入“slmgr.vbs -dlv”，然后按回车键。这样，系统激活的详细信息就会在弹出的窗口中显示出来。在此窗口查看激活信息，若显示“已激活”，即表示Win7旗舰版已通过CMD指令顺利完成永久激活。若显示未激活，需检查输入的指令及密钥是否正确，或尝试更换有效的激活密钥重新进行激活。

请注意，激活密钥的获取必须合法合规，否则使用非法密钥即构成侵权。希望这些方法能助你顺利激活Windows 7旗舰版系统。