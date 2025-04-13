windows7官网

微软曾发布了深受用户喜爱的Windows 7系统。即便微软已停止提供主要支持，仍有大量用户继续使用。以下提供了一些Windows 7官方网站及其他相关资源的实用信息。

1. 官方下载渠道

微软已经取消了Windows 7的官方下载链接，然而，用户仍然有以下途径可以获取：

MSDN订阅用户可通过订阅账户下载原版ISO

部分第三方授权经销商可能仍提供正版授权

2. 官方支持页面

在微软的官方网站上，即，人们依然能够查阅到Windows 7的相关技术资料，以及针对常见问题的解答。

系统要求说明

驱动程序兼容性列表

3. 安全更新信息

尽管主流支持已经停止，企业用户仍可加入扩展安全更新计划，以此获得额外的安全保障。

最后一次安全更新发布于2023年1月

企业用户需付费获取ESU更新

4. 替代方案建议

微软官方推荐用户升级到Windows 10/11：

升级助手工具仍可在微软官网找到

兼容性检查工具下载

5. 正版验证

用户可以访问微软官网，“正版Windows”专区可供查阅，用于确认系统授权的合法性。

在线验证工具

电话激活服务

6. 驱动下载

部分硬件厂商仍在其官网提供Windows 7驱动支持：

建议优先访问设备制造商官网

微软Update Catalog可能包含部分旧版驱动

请留意，若您未使用官方认证的操作系统，系统安全可能面临隐患。为确保安全，建议您尽快升级至官方推荐的Windows版本。若您坚持使用Windows 7，请务必增强安全防护。