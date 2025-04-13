windows10免费永久激活密钥

Windows 10系统虽可免费试用，但未激活版本功能受限，且桌面会显示水印。接下来，我将介绍几种合法获取Windows 10免费永久激活密钥的方法，并提醒大家注意相关事项。

微软官方免费升级渠道

1. 辅助技术升级通道（已关闭但部分密钥仍有效）

微软曾为残障人士保留的免费升级通道，可尝试密钥：

该序列号不可更改，其起始为VK7JG，紧随其后的是NPHTM，再往后是C97JM，再然后是9MPGT，最后是3V66T。

2. 教育机构授权

若学生和教师想要申请教育版的密钥，必须通过学校的官方邮箱提交申请。同时，还需要核实申请使用的邮箱是否附有.edu的域名。

数字权利激活（硬件绑定）

电脑安装Win7或Win8.1系统后，若升级至Win10，系统将自动获取一个数字许可证。此许可证与主板直接相连。

2. 使用微软账户登录后，激活状态会同步到账户

KMS激活工具（企业版适用）





企业用户可通过配置KMS服务器激活，常用批量授权密钥：

这款专业型号依次排列为W269N，紧接着是WFGWX，然后是YVC9B，再之后是4J6C9，最后一个是T83GX。

企业的激活码包括：NPPR9、FWDCX、D2C8J、H872K、2YT43。

风险提示

1. 网上流传的"万能密钥"多数已被微软封禁

2. 第三方密钥生成器可能携带木马病毒

3. 盗版系统无法获得安全更新

替代方案

1. 使用未激活版本（仅个性化功能受限）

2. 购买正版密钥（官网约888元起）

自2023年起，微软将停止提供免费升级。若想合法使用，您必须通过正规途径购买相应授权。尤其是企业用户，必须联系微软的经销商，以获取VLSC的授权证明。