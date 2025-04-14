不激活windows会怎样

1. 桌面右下角永久水印

未启用的Windows系统会在桌面的右下角显现“请激活Windows”的标识，这个标识会持续存在，并且无法通过常规手段移除。

2. 个性化设置被禁用

系统不允许用户修改主题、壁纸、锁屏界面及任务栏颜色等个人化设置，一旦操作，系统将自动恢复至预设的默认配置。

3. 定期弹出激活提醒

系统会定时显示激活提醒，出现次数可能从每隔几天一次到每天多次不等，这可能会对使用感受造成一定影响。

4. 部分功能被限制

某些高级特性，比如Windows的聚焦功能和暗黑模式，可能无法正常使用。这些限制会根据Windows的不同版本而有所不同。

5. 无法获得系统更新





尽管安全补丁通常还能获得，然而功能升级和驱动升级可能受阻，这会对系统的安全与稳定带来影响。

6. 商业使用可能违法

使用未激活的Windows版本来进行商业活动，可能触犯了微软的授权规定，这涉及到法律上的风险。

7. 技术支撑受限

微软官方不对未激活的系统提供技术支持，遇到困难需自行解决或向第三方求助。

需留意的是，即便Windows尚未激活，用户依然能正常使用其基础功能，系统表现不受影响。然而，若长时间未激活，那些限制将持续存在。建议用户通过正规途径购买正版授权，以便享受完整的使用体验和系统的安全保障。