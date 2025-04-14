腾讯公司推出了免费的QQ邮箱网页版服务，用户只需通过浏览器访问，即可轻松登录并使用。以下是对QQ邮箱网页版的详细介绍：

1. 登录方式

直接输入QQ账号和密码登录

支持微信扫码快捷登录

可记住账号方便下次登录

2. 主要功能

收发邮件：支持普通邮件、群发邮件

附件功能：单个附件最大支持50MB

通讯录：可保存联系人信息

文件中转站：提供临时文件存储空间

日历：日程管理功能

记事本：简易笔记功能

3. 特色功能

超大容量：基础容量16GB，可扩容

邮件撤回：发送后15分钟内可撤回





自动回复：设置外出时的自动回复

邮件分类：智能识别重要邮件

安全防护：垃圾邮件过滤机制

4. 使用技巧

快捷键操作：如按C键快速写信

邮件搜索：支持关键词和高级搜索

皮肤切换：多种界面主题可选

移动端适配：手机浏览器访问体验良好

5. 安全建议

定期修改密码

不点击可疑邮件链接

开启登录保护

绑定手机号提高安全性

QQ邮箱网页版界面简洁，功能丰富，非常适合日常工作和日常沟通。无需额外安装软件，只要有网络，无论何种设备都能轻松访问，操作十分方便。