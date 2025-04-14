1. 准备工作

保障重要资料安全：需将个人文件、照片等关键资料备份到移动硬盘或网络存储平台。

准备系统镜像，需要从微软官网下载Windows的ISO文件。推荐使用Media Creation Tool工具来下载。

若U盘容量达到8GB或更高，制作成系统安装盘是可行的。此过程可通过使用Rufus等软件来完成。

记录驱动信息：记下网卡型号等关键硬件信息，方便后续安装驱动

2. BIOS设置

开机时连续按Del/F2进入BIOS（不同主板按键不同）

找到Boot选项，将U盘设为第一启动项

开启UEFI模式（新电脑建议选择）

保存设置并重启

3. 安装过程

选择语言和输入法后点击"现在安装"

输入产品密钥（可跳过后续激活）

选择"自定义安装"

删除原有分区（注意会清空所有数据）

新建分区并格式化

选择主分区开始安装

4. 安装后设置

完成基础设置（区域、键盘布局等）

创建本地账户（建议先不要联网可跳过微软账户）

等待系统自动安装基础驱动

通过设备管理器检查缺失驱动

5. 必要软件安装

安装杀毒软件（如Windows Defender已足够）

安装浏览器和常用软件

通过官网下载安装缺失的硬件驱动

恢复之前备份的个人文件

注意事项：

1. 笔记本建议插电源操作

2. 安装过程不要强制关机

3. 遇到问题可尝试重置BIOS设置

4. 建议初次安装选择Windows默认分区方案

5. 系统激活可在安装完成后进行

无法识别U盘：检查BIOS中USB启动支持是否开启

安装卡住：尝试更换USB接口或重新制作启动盘

驱动缺失：使用驱动精灵等工具自动安装