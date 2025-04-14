u盘重装系统手动步骤

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Science Technology
1. 准备工作
容量至少8GB的U盘一个
系统镜像文件（ISO格式）
可正常运行的电脑一台
制作启动盘工具（如Rufus）
2. 制作启动U盘
(1) 下载并安装Rufus工具
(2) 插入U盘（注意备份U盘数据）
(3) 打开Rufus，选择U盘设备
(4) 点击"选择"按钮，加载系统ISO镜像
(5) 分区类型选择"MBR"或"GPT"（根据电脑主板）
(6) 文件系统选择FAT32
(7) 点击"开始"按钮制作启动盘
3. BIOS设置
(1) 将U盘插入需要重装系统的电脑
(2) 开机时连续按F2/DEL等键进入BIOS
(3) 找到Boot选项，设置U盘为第一启动项
(4) 保存设置并退出
4. 系统安装过程
(1) 电脑自动从U盘启动
(2) 选择语言、时间和键盘输入法
(3) 点击"现在安装"
(4) 输入产品密钥（可选跳过）
(5) 选择"自定义：仅安装Windows"
(6) 选择安装分区（建议格式化系统盘）
(7) 等待系统文件复制完成
5. 初始设置
(1) 设置地区、键盘布局
(2) 创建用户账户
(3) 设置密码（可选）
(4) 选择隐私设置
(5) 等待系统完成配置
注意事项：
1. 确保电脑电量充足或连接电源
2. 重要数据提前备份
3. 安装过程中不要强制关机
4. 建议使用原版系统镜像
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