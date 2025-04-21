下载windows系统

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1. 官方下载渠道
请前往微软的官网，网址为。在官网页面，寻找并点击“下载Windows”的链接。
MSDN订阅：通过正规MSDN订阅获取原版镜像
批量许可服务中心：企业用户可通过VLSC获取
2. 验证下载源
检查数字签名：右键镜像文件→属性→数字签名
校验哈希值：使用CertUtil工具比对SHA1/MD5值
官方验证工具：下载Microsoft提供的验证工具
3. 常见版本下载
Windows 10：目前仍提供官方下载
Windows 11：最新正式版和预览版
LTSC版本：适合企业长期服务需求
4. 下载工具
媒体创建工具：Microsoft官方下载助手
ISO镜像直接下载：部分版本提供直链
第三方工具：如Rufus制作启动盘
5. 注意事项
避免第三方修改版：可能包含恶意软件
注意系统要求：特别是Win11有TPM限制
保留激活信息：建议先备份原有系统的激活状态
下载速度慢：尝试更换网络或使用下载管理器
镜像损坏：重新下载并校验哈希值
版本选择：根据硬件配置选择合适的系统版本
7. 安装准备
准备8GB以上U盘
备份重要数据
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