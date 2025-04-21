下载windows系统

1. 官方下载渠道

请前往微软的官网，网址为。在官网页面，寻找并点击“下载Windows”的链接。

MSDN订阅：通过正规MSDN订阅获取原版镜像

批量许可服务中心：企业用户可通过VLSC获取

2. 验证下载源

检查数字签名：右键镜像文件→属性→数字签名

校验哈希值：使用CertUtil工具比对SHA1/MD5值

官方验证工具：下载Microsoft提供的验证工具

3. 常见版本下载

Windows 10：目前仍提供官方下载

Windows 11：最新正式版和预览版

LTSC版本：适合企业长期服务需求

4. 下载工具

媒体创建工具：Microsoft官方下载助手

ISO镜像直接下载：部分版本提供直链

第三方工具：如Rufus制作启动盘

5. 注意事项

避免第三方修改版：可能包含恶意软件

注意系统要求：特别是Win11有TPM限制

保留激活信息：建议先备份原有系统的激活状态

下载速度慢：尝试更换网络或使用下载管理器

镜像损坏：重新下载并校验哈希值

版本选择：根据硬件配置选择合适的系统版本

7. 安装准备

准备8GB以上U盘

备份重要数据