windows7激活密钥免费2021

2021年，不少还在用Windows 7的用户可能想找免费激活码来激活系统。但得说，用那些所谓的免费激活码有很多问题和风险。

微软公司已不再对Windows 7提供主要技术支持及额外服务。官方渠道不再提供免费激活码。若使用非官方途径获取的激活码，则违反了软件使用许可协议。

网上流传着一些号称适用于2021年的Windows 7免费激活码，但这些激活码多数已被广泛传播和多次使用，可能已经不再有效。即便一开始能使用，之后也可能被微软识别并禁止，使得系统重新变成未激活状态。系统一旦未激活，众多功能便会受限，比如无法自定义设置、无法获取系统更新等。





激活密钥之外，网上流行使用激活工具。然而，这些工具隐藏着严重的安全风险。它们可能携带恶意软件、病毒或间谍软件。这些程序会窃取用户隐私，破坏系统文件，甚至可能引发系统故障。

微软早已倡导用户逐步过渡至更新的操作系统，比如Windows 10或是Windows 11。这些新系统具备更优的安全防护、更丰富的功能和更强的技术支持，旨在满足现代计算的需求。若用户有特殊需求必须继续使用Windows 7，那么不建议他们使用免费的激活码或激活软件。正确的做法是购买官方授权，这样既能确保系统正常运行，又能保护个人信息安全。