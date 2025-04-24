苹果电脑装windows系统

装上Windows系统于苹果电脑后，用户能同时领略macOS与Windows的双重优势。我接下来会逐一介绍安装的详细步骤以及需留意的细节。

1. 准备工作

要保证Mac系列的产品能够兼容Boot Camp系统，特别是自2015年起推出的各种型号。

准备至少64GB的可用存储空间

请前往微软的官方网站，下载Windows 10或11的ISO文件。最好是直接从官方渠道进行下载。

准备16GB以上的U盘用于制作启动盘

2. 使用Boot Camp安装

启动“启动转换助手”程序。

按照向导分区磁盘（建议Windows分区不小于64GB）

插入U盘并选择Windows ISO文件

完成安装后会自动重启进入Windows安装界面

3. 安装注意事项

在分区步骤要谨慎操作，避免误删macOS分区

安装过程中，必须连接网络，下载安装Windows系统所需的辅助软件，即Boot Camp驱动程序。





首次进入Windows后立即安装所有Boot Camp驱动

4. 使用替代方案

请安装相应的虚拟机软件，比如Parallels Desktop或VMware Fusion。

适合需要同时运行两个系统的用户

对硬件配置要求较高（建议16GB内存以上）

启动时按住Option键可选择启动系统

在Windows中无法读取macOS分区是正常现象

如果遇到驱动问题，可重新运行Boot Camp安装程序

6. 性能优化建议

在Windows系统里，您需要安装一个叫做Macs Fan Control的风扇管理软件。

禁用不必要的启动项提升运行速度

定期清理系统垃圾文件

安装Windows系统需要较大的存储空间，因此推荐在硬盘容量较大的固态硬盘电脑上操作。在启动安装之前，务必将重要数据备份妥当，以备不时之需。