1. 明确使用需求

办公学习方面，我们注重便携与续航能力，搭载i5或R5处理器，配备16GB内存，这样的配置完全能满足需求。

内容制作需使用性能卓越的CPU，如i7或R7系列；同时，配备专业级显卡，RTX3050或更高型号为佳。

游戏娱乐方面，主要关注显卡性能，特别是RTX3060或更高型号；同时，屏幕刷新率需达到144Hz或更高。

2. 核心配置选择

CPU：Intel第13代或AMD锐龙7000系列为佳

显卡MX550和RTX2050适合进行轻度创作，而RTX3060及以上型号则更适合运行3A级别游戏。

内存：16GB起步，视频剪辑建议32GB

存储：512GB SSD最低要求，1TB更实用

3. 屏幕参数考量

分辨率：1080P基础，2K/4K适合专业设计

色域：100%sRGB适合设计，45%NTSC仅文档处理

尺寸：13-14英寸便携，15-17英寸适合固定场所

4. 其他关键因素

接口：至少2个USB-A+1个Type-C+HDMI

续航：办公本应达8小时以上

重量：1.5kg以下为佳，游戏本可放宽至2.5kg

5. 购买建议

预算5000元：锐龙R7+核显办公本

预算8000元：i7+RTX3050全能本

预算12000元：i9+RTX4070游戏本

6. 验机注意事项

检查屏幕坏点（纯色背景测试）

验证配置（CPU-Z+GPU-Z）