重装系统的价格因不同情况而异，主要取决于以下几个因素：

1. 操作系统类型

Windows系统：50-200元（普通家庭版/专业版）

macOS系统：100-300元（苹果官方服务点价格较高）

Linux系统普遍不收费（但技术人员可能会提供服务，费用大致在50到100元不等）。

2. 服务方式

实体店服务：80-300元

上门服务：150-500元（含交通费）

远程协助：50-150元

3. 附加服务费用

数据备份：50-200元（视数据量而定）

驱动安装：30-100元

常用软件安装：20-100元/个

4. 特殊情况费用





旧电脑重装：可能额外收取50-100元（兼容性问题）

系统崩溃修复：100-300元

病毒清除：80-200元

5. 自行重装成本

系统镜像：免费（官网下载）

U盘启动盘：30-100元（如需购买U盘）

时间成本：2-4小时

建议：

1. 提前咨询多家维修点比价

2. 确认是否包含后续服务

3. 重要数据务必提前备份

4. 可考虑购买正版系统获得更好保障

不同地区服务商的条件各异，收费情况也有所不同。所以，最好挑选那些口碑较好的服务商。