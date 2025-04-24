笔记本电脑怎么重装系统win10

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1. 准备工作
准备一个8GB以上的U盘
备份重要数据（建议使用移动硬盘或云存储）
确保笔记本电脑电量充足（建议50%以上）
记录当前系统的激活密钥（如有）
2. 制作启动盘
访问微软官网下载Media Creation Tool
运行工具选择"为另一台电脑创建安装介质"
选择U盘作为安装介质
等待制作完成（约15-30分钟）
3. BIOS设置
开机时连续按F2/DEL键进入BIOS（不同品牌按键不同）
找到Boot选项，将U盘设为第一启动项
保存设置并退出
4. 安装系统
插入U盘重启电脑
选择语言、时间和键盘输入法
点击"现在安装"
输入产品密钥（可跳过）
选择"自定义：仅安装Windows"
删除原有分区并新建分区
选择主分区开始安装
5. 安装后设置
设置地区、键盘布局
创建用户账户
设置隐私选项
等待系统完成初始化
6. 驱动安装
通过Windows Update自动安装驱动
访问笔记本官网下载专用驱动
安装必要软件（建议先安装杀毒软件）
无法识别U盘：检查BIOS中USB设置
安装失败：尝试重新制作启动盘
激活问题：使用数字许可证或联系微软支持
注意事项：
1. 不同品牌笔记本可能有特殊操作步骤
2. 建议在稳定的网络环境下操作
3. 安装过程不要强制关机
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