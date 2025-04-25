1. 准备工作

备份重要数据到移动硬盘或云盘

准备8GB以上U盘（制作启动盘用）

下载Windows系统镜像（微软官网或MSDN）

下载戴尔官方驱动（支持页面输入服务标签查询）

2. 制作启动U盘

利用Rufus软件，我们能够制作出可启动的U盘。在制作时，必须留意，要根据电脑的BIOS或UEFI启动模式，来挑选MBR或是GPT的分区格式。

将系统ISO镜像写入U盘

安全弹出U盘备用

3. BIOS设置

开机连续按F2进入BIOS

关闭Secure Boot安全启动

调整启动顺序（U盘优先）

保存设置并重启

4. 系统安装

按F12选择U盘启动

选择语言和输入法

点击"现在安装"

输入产品密钥（可跳过）

选择自定义安装

删除原有分区（注意数据会清空）

新建分区并格式化

选择主分区开始安装

5. 初始设置

设置地区/键盘布局

创建本地账户（建议暂不联网跳过微软账户）

关闭隐私设置选项

等待系统初始化完成

6. 驱动安装

安装戴尔SupportAssist自动检测驱动

手动安装缺失驱动（特别是芯片组/显卡/声卡）

检查设备管理器确保无黄色感叹号

7. 系统优化

更新Windows至最新版本

设置电源管理模式

调整显示缩放比例（针对高分屏机型）

安装必要软件（浏览器/办公软件等）

注意事项：

1. 不同型号的戴尔笔记本BIOS界面可能有差异

2. 较新型号需注意磁盘模式（RAID/AHCI）

3. 重装前记录原系统激活信息（数字权利激活可自动恢复）