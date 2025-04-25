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Science Technology
1. 准备工作
备份重要数据到移动硬盘或云盘
准备8GB以上U盘（制作启动盘用）
下载Windows系统镜像（微软官网或MSDN）
下载戴尔官方驱动（支持页面输入服务标签查询）
2. 制作启动U盘
利用Rufus软件，我们能够制作出可启动的U盘。在制作时，必须留意，要根据电脑的BIOS或UEFI启动模式，来挑选MBR或是GPT的分区格式。
将系统ISO镜像写入U盘
安全弹出U盘备用
3. BIOS设置
开机连续按F2进入BIOS
关闭Secure Boot安全启动
调整启动顺序（U盘优先）
保存设置并重启
4. 系统安装
按F12选择U盘启动
选择语言和输入法
点击"现在安装"
输入产品密钥（可跳过）
选择自定义安装
删除原有分区（注意数据会清空）
新建分区并格式化
选择主分区开始安装
5. 初始设置
设置地区/键盘布局
创建本地账户（建议暂不联网跳过微软账户）
关闭隐私设置选项
等待系统初始化完成
6. 驱动安装
安装戴尔SupportAssist自动检测驱动
手动安装缺失驱动（特别是芯片组/显卡/声卡）
检查设备管理器确保无黄色感叹号
7. 系统优化
更新Windows至最新版本
设置电源管理模式
调整显示缩放比例（针对高分屏机型）
安装必要软件（浏览器/办公软件等）
注意事项：
1. 不同型号的戴尔笔记本BIOS界面可能有差异
2. 较新型号需注意磁盘模式（RAID/AHCI）
3. 重装前记录原系统激活信息（数字权利激活可自动恢复）
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