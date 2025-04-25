惠普官方驱动下载网站

用户可访问惠普的官方支持页面（网址为）以下载惠普产品的驱动、固件和相应软件。该页面提供了以下主要服务功能：

1. 驱动搜索方式

该软件“HP Support Assistant”具备自动识别功能，能准确识别出设备的具体型号。

手动搜索：可按产品名称/编号、序列号或产品类别查找

系统支持：支持Windows、MacOS、Linux等多种操作系统版本，具备筛选功能。

2. 下载内容类型

驱动程序（打印机、扫描仪、电脑组件等）

BIOS/UEFI固件更新

专用软件工具（如打印机实用程序）

用户手册和故障排除指南

3. 网站特色功能

多语言支持（含中文界面）

下载历史记录保存

驱动版本更新通知





安全验证机制（数字签名验证）

4. 使用注意事项

建议优先选择"推荐"版本驱动

下载前确认设备型号完全匹配

企业用户可通过"商用产品支持"入口获取批量下载服务

遇到问题时可使用网站的在线支持聊天功能

该网站定期更新内容。我们建议用户们每隔3至6个月检查一次驱动程序的更新情况，特别是显卡和声卡等关键部件的驱动。即便针对已停产的产品，网站也将持续提供至少5年的驱动支持服务。