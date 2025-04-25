千万不要装ltsc版win10

微软专为商业用户推出的Windows 10 LTSC版着重于长期稳定及功能精简。然而，对于一般用户而言，此版本存在不少问题，以下列举了几个不推荐安装的缘由：

1. 功能缺失严重

LTSC移除了大量现代Windows功能，包括：

微软的应用商店（不支持安装UWP应用程序）

Cortana语音助手

新版Edge浏览器

大部分预装应用（邮件、日历等）

Windows Terminal等新工具

2. 更新机制不同

每2-3年才发布一次功能更新

无法获取Windows 10/11的新功能

安全更新虽然持续10年，但缺少功能改进

部分新硬件驱动不支持





某些新软件需要最新Windows版本

游戏性能可能受影响（缺少游戏模式优化）

正规渠道仅对企业用户开放

个人使用可能涉及授权违规

激活困难（KMS激活不稳定）

5. 使用体验差

界面停留在旧版本

缺少触摸优化

云服务集成度低

无法使用Windows Hello等生物识别功能

对于一般用户来说，常规版的Windows 10或11更合适。LTSC版本主要适用于那些对稳定性要求极高的特定工业场合，比如ATM机和医疗设备等。在日常使用中可能会遇到不少麻烦，所以强烈建议不要安装。