千万不要装ltsc版win10

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微软专为商业用户推出的Windows 10 LTSC版着重于长期稳定及功能精简。然而，对于一般用户而言，此版本存在不少问题，以下列举了几个不推荐安装的缘由：
1. 功能缺失严重
LTSC移除了大量现代Windows功能，包括：
微软的应用商店（不支持安装UWP应用程序）
Cortana语音助手
新版Edge浏览器
大部分预装应用（邮件、日历等）
Windows Terminal等新工具
2. 更新机制不同
每2-3年才发布一次功能更新
无法获取Windows 10/11的新功能
安全更新虽然持续10年，但缺少功能改进
部分新硬件驱动不支持
某些新软件需要最新Windows版本
游戏性能可能受影响（缺少游戏模式优化）
正规渠道仅对企业用户开放
个人使用可能涉及授权违规
激活困难（KMS激活不稳定）
5. 使用体验差
界面停留在旧版本
缺少触摸优化
云服务集成度低
无法使用Windows Hello等生物识别功能
对于一般用户来说，常规版的Windows 10或11更合适。LTSC版本主要适用于那些对稳定性要求极高的特定工业场合，比如ATM机和医疗设备等。在日常使用中可能会遇到不少麻烦，所以强烈建议不要安装。
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