台式电脑无线网卡安装教程

1. 准备工作

请确认主板上的PCIe插槽和USB接口的确切规格（比如：PCIe版本x1/USB 2.0或3.0）。

准备十字螺丝刀、防静电手环（可选）

下载最新版网卡驱动（建议官网获取）

2. PCIe网卡安装步骤

(1) 断电后拆开机箱侧板

找到未被使用的PCIe x1插槽，通常它位于最短的那个黑色接口处。

(3) 移除对应位置的机箱挡板

(4) 将网卡金手指对准插槽垂直插入

(5) 用螺丝固定挡板

请确保天线连接准确无误，同时留意2.4GHz与5GHz两个频段的天线接口是有区别的。

3. USB网卡安装要点

优先选择USB 3.0蓝色接口

外置天线需调整至垂直角度

避免使用USB延长线以防信号衰减

4. 驱动安装指南

Windows系统：通过设备管理器自动搜索更新

Linux系统通常预装了若干开源驱动，比如ath9k和rtl8188eu。

特殊功能启用需额外步骤，以WiFi 6为例，若想使用160MHz带宽，必须单独安装。

5. 信号优化技巧

使用AC1200以上规格的网卡

将天线远离金属障碍物

在路由器后台选择干扰较少的信道

6. 常见问题排查

设备管理器出现黄色感叹号：尝试禁用/启用设备

连接速度低：检查是否协商到5GHz频段

频繁断连：更新路由器固件或调整电源管理设置

安装完成之后，建议使用Speedtest这类软件来测试网络传输速率。在2.4GHz频段，理想的速度应超过150Mbps；至于5GHz频段，速度需达到867Mbps，这才能符合AC标准。