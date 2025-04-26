u盘启动进不了pe系统

1. U盘启动盘制作问题

请核实U盘制作过程是否顺畅：您可以使用Rufus、UltraISO等工具重新制作成可启动的盘片。

确保选择了正确的ISO镜像文件：下载官方原版PE系统镜像

分区设置需区别对待：若采用常规BIOS，需选择MBR格式；若使用UEFI，则应挑选GPT格式。

2. BIOS设置问题

检查启动顺序：确保U盘在硬盘之前

关闭安全启动功能：此设置将阻止未经认证的设备进行启动。

请核实启动配置：需采用Legacy或UEFI启动方式，且需与U盘制作方式保持匹配。

尝试更换U盘：某些U盘兼容性较差

检查U盘接口：尝试使用主板后置USB接口

测试U盘是否损坏：在其他电脑上测试能否正常启动

4. 硬件兼容性问题

检查主板是否支持USB启动：老旧主板可能需要更新BIOS

尝试关闭快速启动：在BIOS设置里查找“快速启动”这一选项，然后将其设置为禁用状态。

检查硬盘模式：某些PE系统不支持RAID模式

5. PE系统文件损坏

重新下载PE系统镜像：确保文件完整性

校验MD5值：比对下载文件的校验值

尝试其他PE系统：如微PE、老毛桃等不同版本

6. 特殊情况的解决方法

对于NVMe硬盘：选择支持NVMe驱动的PE系统

对于新平台电脑：使用最新版本的PE系统

遇到蓝屏问题：尝试关闭ACPI功能

如果以上方法都无法解决，建议：

1. 尝试在其他电脑上测试U盘启动

2. 使用光盘或其他启动介质