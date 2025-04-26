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深度科技专为Windows用户打造的官方网站——深度Windows官网，提供了系统下载、技术支持以及社区交流等服务。这里简要介绍官网的主要功能和一些建议的使用方法：
1. 系统下载
官网提供了Windows操作系统的稳定版和测试版下载，这些版本包括：
完整ISO镜像（约4GB）
校验文件（SHA256）
版本更新日志
建议使用迅雷等下载工具获取更稳定速度。
2. 硬件兼容性
官网明确标注：
最低配置要求（双核CPU/4GB内存/64GB存储）
推荐配置（i5处理器/8GB内存/256GB SSD）
专用驱动下载入口
3. 技术支撑
在线文档：包含安装教程、常见问题解答
客服邮箱地址是，我们承诺在24小时内给予回复。
紧急问题可提交工单系统
4. 社区论坛
注册用户可参与：
系统BUG反馈
功能建议投票
技术达人交流版块
5. 安全更新
官网每季度发布：
安全补丁包
漏洞修复公告
建议开启自动更新功能
访问提示：
请访问获取官网链接（务必注意使用HTTPS加密标志）。
警惕第三方镜像站点的篡改风险
企业用户可联系商务合作通道
本文资料来源于深度官网2023年12月发布的公开信息，整理而成。请以实际查阅为准。
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