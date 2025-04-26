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win7纯净版安装

科技传媒网 系统 10


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1. 准备工作

下载官方原版Win7 ISO镜像（推荐MSDN版本）

准备8GB以上U盘

备份重要数据（安装会格式化系统盘）

记录原系统激活密钥（如需保留正版授权）

2. 制作启动U盘

使用Rufus工具制作：

① 插入U盘后运行Rufus

② 选择下载的ISO文件

③ 分区方案选MBR（传统BIOS）

④ 文件系统选NTFS

⑤ 点击开始制作（会清空U盘数据）

3. BIOS设置

开机时按Del/F2进入BIOS：

关闭Secure Boot

关闭Fast Boot

设置U盘为第一启动项

保存设置并重启

4. 安装过程

① 出现安装界面时选择"现在安装"

② 跳过密钥输入（可后期激活）

③ 选择"自定义（高级）"安装

④ 删除原有系统分区（通常为C盘）

win7纯净版安装


⑤ 新建分区并格式化（建议至少50GB）

⑥ 开始安装（约需20-40分钟）

5. 首次启动配置

设置用户名（建议英文）

不设置密码（可后续添加）

选择"以后询问我"更新设置

时区选择"(UTC+08:00)北京"

6. 必备驱动安装

按优先级安装：

① 主板芯片组驱动

② 显卡驱动

③ 声卡/网卡驱动

④ 其他外设驱动

7. 系统优化建议

关闭休眠：powercfg -h off

调整虚拟内存大小

禁用不需要的启动项

创建系统还原点

注意事项：

1. 新硬件可能不支持Win7，需提前确认

2. 安装后需手动安装USB3.0驱动

3. 建议使用SSD固态硬盘安装

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