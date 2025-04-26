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1. 准备工作
下载官方原版Win7 ISO镜像（推荐MSDN版本）
准备8GB以上U盘
备份重要数据（安装会格式化系统盘）
记录原系统激活密钥（如需保留正版授权）
2. 制作启动U盘
使用Rufus工具制作：
① 插入U盘后运行Rufus
② 选择下载的ISO文件
③ 分区方案选MBR（传统BIOS）
④ 文件系统选NTFS
⑤ 点击开始制作（会清空U盘数据）
3. BIOS设置
开机时按Del/F2进入BIOS：
关闭Secure Boot
关闭Fast Boot
设置U盘为第一启动项
保存设置并重启
4. 安装过程
① 出现安装界面时选择"现在安装"
② 跳过密钥输入（可后期激活）
③ 选择"自定义（高级）"安装
④ 删除原有系统分区（通常为C盘）
⑤ 新建分区并格式化（建议至少50GB）
⑥ 开始安装（约需20-40分钟）
5. 首次启动配置
设置用户名（建议英文）
不设置密码（可后续添加）
选择"以后询问我"更新设置
时区选择"(UTC+08:00)北京"
6. 必备驱动安装
按优先级安装：
① 主板芯片组驱动
② 显卡驱动
③ 声卡/网卡驱动
④ 其他外设驱动
7. 系统优化建议
关闭休眠：powercfg -h off
调整虚拟内存大小
禁用不需要的启动项
创建系统还原点
注意事项：
1. 新硬件可能不支持Win7，需提前确认
2. 安装后需手动安装USB3.0驱动
3. 建议使用SSD固态硬盘安装
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