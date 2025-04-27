安装电脑系统的全部过程

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1. 准备工作
8GB以上U盘（制作启动盘用）
系统镜像文件（ISO格式）
备份重要数据（系统盘会被格式化）
2. 制作启动U盘
(1) 下载微软官方MediaCreationTool工具
(2) 插入U盘运行工具
(3) 选择"创建安装介质"
(4) 等待写入完成（约15-30分钟）
3. BIOS设置
(1) 开机按Del/F2进入BIOS
(2) 找到Boot选项
(3) 设置U盘为第一启动项
(4) 保存设置退出
4. 开始安装
(1) 从U盘启动进入安装界面
(2) 选择语言、时间等基础设置
(3) 点击"现在安装"
(4) 输入产品密钥（可跳过）
5. 硬盘分区
(1) 选择"自定义安装"
(2) 删除原有系统分区
(3) 新建系统分区（建议至少100GB）
(4) 格式化分区
6. 安装过程
(1) 选择系统安装位置
(2) 开始自动安装（约20-40分钟）
(3) 期间会自动重启多次
7. 初始设置
(1) 设置地区/语言
(2) 创建用户账户
(3) 设置密码（可选）
(4) 隐私设置选择
8. 驱动安装
(1) 检查设备管理器中的未识别设备
(2) 使用主板附带光盘安装驱动
(3) 或官网下载最新驱动
9. 系统激活
(1) 右键"此电脑"选择属性
(2) 点击"更改产品密钥"
(3) 输入正版密钥完成激活
10. 必备软件安装
安全软件
办公套件
解压缩工具
浏览器等
注意事项：
1. 确保供电稳定
2. 安装过程中不要强制关机
3. 建议使用有线网络连接
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