安装电脑系统的全部过程

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(1) 右键"此电脑"选择属性

(3) 或官网下载最新驱动

(1) 检查设备管理器中的未识别设备

(4) 输入产品密钥（可跳过）

(1) 从U盘启动进入安装界面

(3) 设置U盘为第一启动项

备份重要数据（系统盘会被格式化）

8GB以上U盘（制作启动盘用）

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