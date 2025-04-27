Windows XP这款经典操作系统备受推崇，其内置的蓝天白云草原背景图（Bliss）依旧深受众多用户青睐。本文将为大家介绍几种安全获取这款经典壁纸的途径。

官方途径

1. Microsoft官网资源库：

进入微软的官方支持网站，输入“Windows XP壁纸”进行搜索，就能找到官方提供的壁纸下载地址。记得要挑选与您电脑系统相匹配的版本。

2. Windows主题包：

微软曾推出一款官方主题包，其中收录了XP的经典壁纸。这款主题包适用于Windows 7、10和11操作系统用户。

第三方资源站

1. WallpaperHub：

该专业壁纸网站提供了多种分辨率的版本，最高支持4K重制版。这些版本包括原始的BMP格式和经过优化的JPG格式。

2. Wallpaper Abyss：

提供Bliss在内的XP系统全套壁纸，支持根据显示器分辨率进行筛选。

注意事项

1. 分辨率选择：

原始分辨率：1024×768

推荐下载：2560×1440及以上重制版

2. 文件验证：





下载完毕后，请核对MD5码。Bliss壁纸的原始MD5码应当是：a1f6df6d0178962d3d3f4220413ab181。

3. 版权说明：

虽然个人使用不受限制，但商业用途需获得微软授权

替代方案

如果找不到理想版本，可以尝试：

1. 使用AI放大工具提升画质

2. 通过虚拟机提取原始壁纸文件

3. 拍摄实景（原拍摄地点位于美国加州索诺玛县）

请将本文提供的资源链接保存起来，以免下载到带有水印或是画质不佳的版本。若是怀念过去，用户们也可以考虑下载XP全视觉样式包，用以恢复那些经典的界面。