hp官网打印机驱动下载及安装

1. 为什么需要下载官方驱动程序

HP打印机若要与电脑或移动设备建立通信，需借助驱动程序。如此一来，才能保证打印功能正常运转。也能保证扫描等功能正常运转。官方驱动不仅可确保兼容性。还可获得最新的功能更新。并且能得到错误修复。

2. 如何从HP官网下载驱动

步骤 1：访问HP官网

打开浏览器。进入HP官方网站。其网址是。点击顶部菜单栏中的“支持”。接着点击“支持”项下的“软件与驱动程序”。

步骤 2：输入打印机型号

在搜索框输入打印机型号。例如“HP LaserJet Pro MFP M428fdw”。也可以借助“自动检测我的产品”功能。使系统识别设备。

步骤 3：选择操作系统

要确保所选操作系统与您的电脑相适配。像Windows 11或者macOS Ventura这种。然后点击“提交”。

步骤 4：下载驱动

在显示的驱动列表中找出最新版本的驱动程序。随后点击“下载”按钮。之后将文件保存至本地。

3. 安装HP打印机驱动

Windows系统安装方法

1. 双击下载的驱动安装包（通常为.exe文件）。

依照安装向导的提示去操作。勾选“我接受许可协议”这一项。随后点击“下一步”。





要确保打印机和电脑在同一网络。

4. 完成安装后重启电脑，测试打印测试页验证是否成功。

macOS系统安装方法

打开驱动文件，其格式为.dmg。把HP图标拖动。拖动到“应用程序”文件夹。

2. 运行安装程序，输入管理员密码授权安装。

3. 通过“系统偏好设置”>“打印机与扫描仪”添加打印机。

4. 常见问题解决

驱动无法安装：关闭杀毒软件或防火墙临时重试。

打印机未被识别：检查USB连接或重新配置无线网络。

驱动版本错误：确认下载时选择了正确的操作系统版本。

5. 其他获取驱动的途径

HP Smart应用：适用于移动设备，支持无线打印和驱动管理。

Windows更新：部分型号可通过系统自动更新获取基础驱动。

经过上述步骤，您能高效完成HP打印机驱动下载。也能完成HP打印机驱动安装。若遇到复杂问题，建议联系HP官方客服。或访问社区论坛获取更多帮助。