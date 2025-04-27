在现在这个网络时代，WiFi是我们日常工作和生活中必需的部分。有时我们会遇到要查看已连接WiFi密码的情况。这时候，WiFi密码查看器就很实用。本文会详细讲述这类工具的工作原理。还会介绍它的常见类型。以及使用时的安全风险。

一、WiFi密码查看器的工作原理

系统存储访问：多数操作系统会把连接过的WiFi密码存于特定位置。Windows系统是存于注册表。MacOS存于钥匙串。Android系统存于配置文件。

权限提升：这类工具通常需要管理员权限。或者需要root权限。如此才能访问系统保护的密码存储区域。

3. 密码解密：部分系统会对存储的密码进行简单加密。查看器必须具备相应的解密功能。

二、常见类型

1. 系统内置功能：

在Windows系统里。借助netsh命令。就能够查看已保存的WiFi密码。

MacOS：通过钥匙串访问工具查看

Android：需要root权限才能查看

2. 第三方工具软件：

WirelessKeyView（Windows）

WiFi Password Revealer





各种手机端root工具

三、安全风险

恶意软件伪装情况：有不少号称是密码查看器的软件，实际是恶意软件。它会窃取用户的所有WiFi密码。甚至还会窃取其他敏感信息。

在系统入侵方面，有这样的情形。有些工具需要root权限。有些工具需要管理员权限。这些工具可能被人利用。利用方式是植入后门。

3. 隐私会被泄露。使用这类工具，有可能导致所有保存的WiFi密码，被上传到远程服务器。

四、安全使用建议

1. 优先使用操作系统自带的密码查看方法

2. 如需使用第三方工具，选择知名安全厂商的产品

3. 避免在公共电脑或他人设备上使用这类工具

4. 定期更改重要网络的WiFi密码

五、法律风险提示

未经允许查看他人WiFi密码，这种行为或许涉嫌违法。使用网络时，要确保自身拥有相应网络的合法使用权限。