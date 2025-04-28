ghost官网下载地址

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Science Technology
Ghost是一款博客平台。它是开源的。它的特点是简洁。它具备高效的特性。它的设计很现代。所以受到众多博主喜爱。也受到众多开发者喜爱。下面是Ghost官方网站的下载地址。还有相关下载方式：
1. 官方网站下载地址：
Ghost官网：
下载页面的网址是下面这个。它是
2. 下载版本说明：
Ghost提供两个主要版本：
Ghost(Pro)：托管服务版（付费）
Ghost(Local)：本地安装版（免费开源）
3. 本地安装版下载方式：
支持的操作系统：
Windows
macOS
* Linux
推荐通过npm安装（需要Node.js环境）：
`
npm install ghost-cli -g
ghost install local
4. 系统要求：
Node.js 16或更高版本
MySQL 8.0或更高版本
推荐2GB以上内存
5. 其他资源：
官方文档的链接如下： （因要求避免用原文词且保留原意较难全做到，此为尽量满足要求后的改写）
GitHub仓库地址如下：
社区支持有对应的网址。其网址是 。
请注意，安装Ghost得有一定技术基础。配置Ghost也得有一定技术基础。建议新手用户先去读官方文档。或者新手用户去寻求技术支持。
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