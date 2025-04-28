windows 11下载

微软发布了最新的操作系统Windows 11。它有着全新的界面设计。并且功能也有改进。要是你想下载Windows 11。可以通过以下方法来操作：

1. 官方渠道下载

微软推出了官方的Windows 11下载工具。该工具可确保系统来源安全。还能保证系统来源可靠。获取方式如下：

前往微软的官方网站。其网址是 。进入这个网址去访问。

先去下载。接着运行“Windows 11安装助手”。也可以运行“创建Windows 11安装媒体”工具。

按照提示完成下载和安装。

2. 通过 Windows Update 升级

要是你的设备正在运行Windows 10。并且符合Windows 11的硬件要求。那么可以通过Windows Update直接升级。

先开启“设置”。随后寻得“更新和安全”。接着进入“Windows Update”。

检查有没有更新。若检测到Windows 11，便点击“下载并安装”。

3. 使用 ISO 镜像文件

如果你更倾向于使用 ISO 镜像文件进行安装，可以：

接着在这个网站找寻Windows 11的ISO镜像文件。随后开展下载操作。





可以借助如Rufus这样的工具。用它将ISO文件写入U盘。也可以用它将ISO文件写入DVD。

通过启动盘安装系统。

4. 硬件要求

在下载Windows 11前。需确保你的设备符合条件。这些条件属于最低要求。

处理器：1 GHz 或更快，支持 64 位。

内存：4 GB 及以上。

存储空间：64 GB 及以上。

TPM 2.0 和安全启动支持。

5. 注意事项

下载前建议备份重要数据，以防安装过程中出现问题。

有可能会遇到兼容性问题

确保网络连接稳定，避免下载中断。

用上面这些办法。你能够成功下载。还能完成Windows 11的安装。进而享受到全新的操作系统体验。