一键还原是什么？它是借助事先创建的备份镜像。能把操作系统快速恢复到之前某个时间点的状态。还能把软件程序快速恢复到之前某个时间点的状态。也能把系统设置快速恢复到之前某个时间点的状态。电脑出现系统崩溃问题时。使用一键还原功能。可省去重装系统的麻烦。电脑出现病毒侵袭问题时。使用一键还原功能，可免去重装系统的麻烦。电脑运行缓慢时，用此功能，同样能免去重装系统的麻烦。

一键还原的主要特点包括：

操作挺容易。一般情形下，只需按一个特定按键。像F11按键。或者运行一下还原程序便可。

2. 节省时间：整个过程约10-30分钟，比重装系统快很多

3. 完整恢复：能够还原系统盘里的全部数据。这里面有操作系统。也存在驱动。还有软件

常见的一键还原实现方式：

1. 品牌电脑自带还原功能（如联想的一键恢复）

2. 使用Ghost等第三方备份还原工具

3. 系统自带的还原点功能（Windows系统还原）

使用一键还原的注意事项：

1. 还原前务必备份重要个人文件

2. 还原过程会删除系统盘新安装的软件

3. 建议在系统稳定时创建还原点

4. 某些病毒可能感染备份文件，还原前应先杀毒

对于没有预装还原功能的电脑，可以自行创建一键还原：

1. 使用DiskGenius等工具创建系统备份

2. 设置还原快捷键

3. 将备份文件存储在安全位置（建议使用移动硬盘）

一键还原操作起来很便捷。然而它无法取代定期备份重要数据的习惯。建议把系统还原与个人文件备份结合运用。通过这种办法来保障数据安全。