u盘电脑不识别了如何修复

U盘是日常工作学习常用的存储设备。有时把它插到电脑上，电脑却识别不了。这很让人苦恼。本文要介绍几种常见修复方法。能帮你快速解决问题。

1. 检查U盘和USB接口

先把U盘插到别的USB接口那里。接着插到另一台电脑上。看看U盘自身有没有问题。瞧瞧当前这台电脑有没有问题。要是别的设备能识别。那可能是电脑的USB接口坏了。或者驱动不正常。

2. 更换USB线或转接头

要是用了USB延长线或转接头，那就试着直接插到电脑USB接口。用这种办法排除线路故障可能性。同时也要排除转接头故障可能性。

3. 检查设备管理器

在Windows系统里，用鼠标右键点击“此电脑”。或者右键点击“我的电脑”。接着选择“管理”。

先打开“设备管理器”。然后查看“通用串行总线控制器”。看其下面有没有黄色感叹号。

要是设备出现异常。用右键选择“卸载设备”。接着重新插拔U盘。之后系统会自动安装驱动。

4. 分配驱动器号

有时U盘未被分配驱动器号，导致无法显示：

1. 右键点击“此电脑”，选择“管理” > “磁盘管理”。

2. 找到U盘对应的磁盘，右键选择“更改驱动器号和路径”。

3. 点击“添加”。然后分配一个驱动器号。这个驱动器号不能被别的占用。比如E、F这类的。

5. 格式化U盘（慎用）

如果上述方法无效且U盘内无重要数据，可以尝试格式化：





1. 在“磁盘管理”中找到U盘，右键选择“格式化”。

先去挑选文件系统。FAT32的兼容性最为出色。接着选中“快速格式化”。最后单击“确定”。

6. 使用磁盘修复工具

Windows自带的磁盘检查工具可能修复U盘错误：

1. 打开命令提示符（管理员权限）。

输入“chkdsk X: /f” 。X要替换成U盘驱动器号 。然后按下回车 。通过这种方式来执行

7. 尝试第三方修复工具

要是系统工具没效果。那就试试专业的U盘修复工具。像ChipGenius、USBDeview。不过要留意选可靠的来源。

8. 检查硬件损坏

要是U盘插入后没反应。比如说指示灯不亮。这有可能是物理损坏。遇到这种情况。要考虑更换U盘。或者联系售后。

注意事项

修复前尽量备份U盘数据。

频繁出现识别问题可能是U盘老化，建议更换。

避免在数据传输中直接拔插U盘，减少损坏风险。

用上述办法，多数U盘识别问题能被解决。要是试过之后修不好，那就建议联系专业维修人员。也可以换个新设备。