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当QQ账号出现被盗或者状态异常的情况时，人工申诉是较快的解决办法之一。下面是提升申诉成功率的关键步骤以及注意要点：
准备申诉材料
1. 历史信息验证
提供注册时填写的姓名、身份证号（需与实名认证一致）。
准备一两个曾经使用过的密码。准备早期登录的地点，比如学校或者家庭地址。
2. 账号关联证明
绑定过的手机号、邮箱（需能接收验证码）。
充值记录截图（如Q币消费订单号）。
申诉操作流程
1. 提交入口
电脑端，可经由 安全中心（），选择“账号申诉”这一操作。
手机端：进入QQ登录页面。点击“找回账号”。选择“人工申诉”。
2. 填写技巧
好友辅助：填写3-5个活跃好友的QQ号（需30天内联系过）。
问题描述：简明说明被盗时间、异常表现（如群发广告）。
加速审核方法
1. 紧急通道
拨打腾讯客服热线。按照语音提示转人工。说明“账号被盗需要加急处理”。
工作日9:00-18:00客服响应更快。
2. 二次补充材料
要是第一次申诉没成功。那么在48小时之内。要补充更多的凭证。比如聊天记录的截图。
注意事项
1. 避免高风险操作
不要老是申诉。间隔要超过72小时。不然可能会触发系统风控。
2. 防骗提醒
腾讯不会通过第三方索要短信验证码，警惕付费代申诉骗局。
成功后操作
1. 立即修改密码，开启设备锁。
2. 检查账号授权应用，取消陌生设备的登录权限。
提示人工审核一般需要1到3个小时。在高峰期的时候。审核时间有可能延长到24小时。要让联系方式保持畅通。这样方便客服进行回访核实。
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