组装台式电脑配置清单及价格

组装台式电脑的时候，挑选合适的硬件配置十分关键。下面给出一份配置清单以及参考价格。这是针对不同预算和使用需求的。价格会跟着市场波动而变化。

1. 入门级办公配置（预算约2500-3000元）

CPU：Intel i3-12100（约800元）

主板：H610主板（约500元）

内存：8GB DDR4 3200MHz（约200元）

硬盘：256GB SSD（约200元）

电源：300W 品牌电源（约200元）

机箱：普通ATX机箱（约200元）

显示器：21.5寸 1080P（约600元）

键鼠：普通套装（约100元）

2. 中端游戏配置（预算约5000-6000元）

CPU：AMD R5-5600X（约1000元）

主板：B550主板（约700元）

显卡：RTX 3060（约2000元）

内存：16GB DDR4 3200MHz（约400元）

硬盘：512GB NVMe SSD（约400元）

电源：550W 80Plus铜牌（约400元）

机箱：游戏机箱（约300元）

显示器：24寸 144Hz 1080P（约1000元）

3. 高端设计/游戏配置（预算约10000-12000元）





CPU：Intel i7-13700K（约2500元）

主板：Z790主板（约1500元）

显卡：RTX 4070（约4500元）

内存：32GB DDR5 5600MHz（约1000元）

硬盘：1TB NVMe SSD（约600元）

电源：750W 80Plus金牌（约700元）

机箱：高端散热机箱（约500元）

显示器：27寸 2K 170Hz（约2000元）

选购建议：

1. 根据实际需求选择配置，办公上网和重度游戏需求差异很大

2. 注意硬件兼容性，特别是主板与CPU、内存的匹配

3. 电源要选择有质量保证的品牌产品

4. 建议保留10-15%的预算弹性空间应对价格波动

5. 可以考虑分步升级，先满足基本需求再逐步提升

购买渠道建议：

线上：京东自营、天猫旗舰店

线下：品牌授权专卖店

装机服务：部分电商平台提供免费装机服务

以上价格仅作参考。实际购买时，建议在多个平台比价。还要留意促销活动。新手用户建议选整机厂商的组装服务。如此可获更好售后保障。